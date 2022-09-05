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Стала відома причина знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей

Фото: Стала відома причина знеструмлення Херсонської та Запорізької областей (wikimedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Військові пояснили, чому на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей 5 вересня не було електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.

Військові констатують, що це не перший випадок протиправних дій ворога у Херсонській області.

Нагадаємо, що майже добу в Бердянську не було світла та води.

Раніше електрики не було майже у всіх окупованих населених пунктах - від Херсону до Бердянська.

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