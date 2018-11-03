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Стала відома причина падання російського винищувача Міг-29

Новини » Надзвичайні події    03.11.2018 - 19:23
Фото: Міг-29М (wartools.ru)
Фото: Міг-29М (wartools.ru)

Льотчик залишився живий

Причиною падіння винищувача Міг-29М в Єгипті стали неполадки в системі управління. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter офіційного представника єгипетської армії.

За його словами, інцидент стався під час тренувального польоту. Льотчик залишився живий.

Зазначимо, у суботу, 3 листопада, російський винищувач Міг-29М зазнав аварії під час тренувального польоту в Єгипті.

Нагадаємо, у Вінницькій області у четвер, 16 жовтня, розбився винищувач Су-27 під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". Як відзначили в Міністерстві оборони України, катастрофа сталася в районі с. Уланов між населеними пунктами Хмільник та Бердичів. Під час виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27УБ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Незабаром у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що в результаті падіння винищувача Су-27 під час міжнародних навчань "Чисте небо - 2018" загинули двоє пілотів. Зазначалося, що один з них українець, інший - представник Національної гвардії США.

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