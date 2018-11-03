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Стала известна причина крушения российского истребителя МиГ-29

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 19:23
Фото: МиГ-29М (wartools.ru)
Фото: МиГ-29М (wartools.ru)

Летчик остался жив

Причиной падения истребителя МиГ-29М в Египте стали неполадки в системе управления. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter официального представителя египетской армии.

По его словам, инцидент произошел в ходе тренировочного полета. Летчик остался жив.

Отметим, в суботу, 3 ноября, российский истребитель МиГ-29М потерпел крушение во время тренировочного полета в Египте.

Напомним, в Винницкой области в четверг, 16 октября, разбился истребитель Су-27 во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". Как отметили в Министерстве обороны Украины, катастрофа произошла в районе с. Уланов между населенными пунктами Хмельник и Бердичев. Во время выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27УБ Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Вскоре в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что в результате падения истребителя Су-27 во время международных учений "Чистое небо - 2018" погибли двое пилотов. Отмечалось, что один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.

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Новости Украины крушениеМиг-29
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