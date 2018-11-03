У Єгипті розбився російський винищувач Міг-29

Фото: Міг-29М (wartools.ru)

ОАК збирається відправити в Єгипет технічних фахівців для допомоги в розслідуванні інциденту

Російський винищувач Міг-29М зазнав аварії під час тренувального польоту в Єгипті. Про це повідомляють в Об'єднаній авіабудівній корпорації (ОАК), повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РосЗМІ.

"Ми маємо оперативну інформацію про аварію Міг-29М ВПС Єгипту. Найближчим часом наші технічні фахівці вирушать в Єгипет для допомоги в розслідуванні події", - повідомили у корпорації.



Також РосЗМІ повідомляли, що причиною інциденту могли стати технічні неполадки (відмова системи управління), або помилка пілота. Сам льотчик встиг катапультуватися перед катастрофою. Розслідування інциденту буде вести спеціальна комісія ВПС Єгипту.

Нагадаємо, у Вінницькій області у четвер, 16 жовтня, розбився винищувач Су-27 під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". Як відзначили в Міністерстві оборони України, катастрофа сталася в районі с. Уланів між населеними пунктами Хмільник та Бердичів. Під час виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27УБ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Незабаром у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що в результаті падіння винищувача Су-27 під час міжнародних навчань "Чисте небо - 2018" загинули двоє пілотів. Зазначалося, що один з них українець, інший - представник Національної гвардії США.