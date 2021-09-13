ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив у ДТП. Є загиблий і поранені

Новость на русском →
Бодрум, Понеділок 13 вересня 2021 11:14
У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив у ДТП. Є загиблий і поранені Фото: ДТП з українськими туристами в Туреччині (kenttv.net)
Автор: Ілона Свиридова

У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив в аварію. На даний момент відомо про одного загиблого і більше 30 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hurriyet.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Мугла. В аварію потрапив автобус, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі. За попередніми даними, він врізався в студентський автобус.

Також повідомляється, що автобус з українцями перекинувся. На місці загинув турецький водій, 35 пасажирів обох автобусів отримали травми і були доставлені до лікарень в Муглі і Денізлі.

РБК-Україна звернулося за коментарем до українського МЗС. Спікер Олег Ніколенко повідомив, що інформація про ДТП ще уточнюється.

Нагадаємо, до цього в червні поблизу турецького міста Дідім в провінції Айдин в ДТП потрапили українські туристи. П'ятеро з них отримали незначні травми.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Турция
NEWS
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
DAILY
Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться