Порошенко проводить переговори з Туском, Юнкером і Таяні

Фото: Порошенко, Юнкер, Туск (president.gov.ua)

Сторони обговорють питання майбутнього членства в ЄС та НАТО

Президент України Петро Порошенко проводить в Брюсселі переговори з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером та президентом Європарламенту Антоніо Таяні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Порошенка.

Він повідомив, що на порядок денний винесено питання відповідності України критеріям майбутнього членства в ЄС та НАТО та недопущення можливого розвороту на євроінтеграційному шляху.

"Ми будемо обговорювати і черговий пакет санкцій. Сьогодні ми очікуємо, що буде обговорено дату нашого наступного саміту Україна-ЄС і ми сподіваємося, що він відбудеться на початку літа, після завершення переговорів дату саміта ви зможете почути", - сказав Порошенко.

Президент також повідомив, що під час сьогоднішніх переговорів буде обговорено макрофінансова допомога Україні.

За кілька хвилин у Брюсселі відбудеться неформальний саміт президентів, і він буде унікальний за форматом – вперше зберуться разом Президент Європейської Ради, Президент Єврокомісії, Президент Європарламенту та Президент України. Україна продовжить інтеграцію до ЄС та НАТО, ставитиме на порядок денний питання відповідальності критеріям майбутнього членства. Сьогодні маємо зробити все, щоб не допустити можливого розвороту на нашому євроінтеграційному шляху. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 20 березня 2019 р.

РБК-Україна писало, що генсек НАТО Єнс Столтенберг у своєму щорічному звіті привітав прагнення України до членства в Північноатлантичному Альянсі.

Нагадаємо, закон про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО в четвер, 21 лютого, набув чинності.