ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко проводить переговори з Туском, Юнкером і Таяні

Новини » Політика    20.03.2019 - 20:46
Порошенко проводить переговори з Туском, Юнкером і Таяні
Фото: Порошенко, Юнкер, Туск (president.gov.ua)

Сторони обговорють питання майбутнього членства в ЄС та НАТО

Президент України Петро Порошенко проводить в Брюсселі переговори з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером та президентом Європарламенту Антоніо Таяні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Порошенка. 

Він повідомив, що на порядок денний винесено питання відповідності України критеріям майбутнього членства в ЄС та НАТО та недопущення можливого розвороту на євроінтеграційному шляху.

"Ми будемо обговорювати і черговий пакет санкцій. Сьогодні ми очікуємо, що буде обговорено дату нашого наступного саміту Україна-ЄС і ми сподіваємося, що він відбудеться на початку літа, після завершення переговорів дату саміта ви зможете почути", - сказав Порошенко. 

Президент також повідомив, що під час сьогоднішніх переговорів буде обговорено макрофінансова допомога Україні. 

 

За кілька хвилин у Брюсселі відбудеться неформальний саміт президентів, і він буде унікальний за форматом – вперше зберуться разом Президент Європейської Ради, Президент Єврокомісії, Президент Європарламенту та Президент України. Україна продовжить інтеграцію до ЄС та НАТО, ставитиме на порядок денний питання відповідальності критеріям майбутнього членства. Сьогодні маємо зробити все, щоб не допустити можливого розвороту на нашому євроінтеграційному шляху.

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 20 березня 2019 р.

РБК-Україна писало, що генсек НАТО Єнс Столтенберг у своєму щорічному звіті привітав прагнення України до членства в Північноатлантичному Альянсі.

Нагадаємо, закон про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО в четвер, 21 лютого, набув чинності

Центр Брюсселя перекрили через загрозу вибуху Порошенко планує у грудні 2019 року на саміті НАТО поставити питання про ПДЧ для України
Новини України Дональд ТускПорошенко ПетроБрюссельЖан-Клод Юнкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся