Стала відома дата релізу "держави в смартфоні"

Реліз мобільного додатку "Дія", за допомогою якого ряд державних послуг будуть доступні в режимі онлайн, відбудеться 30 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку проєкт Instagram.

Зокрема, на сторінці проєкт "Дія" опублікували відео, згідно з яким офіційний реліз програми відбудеться вже 30 січня.

Нагадаємо, в грудні доступ до додатка "Дія" відкрили для 5 тис. українців. На стадії бета-тестування додаток давав можливість зберігати водійські права і техпаспорт на автомобіль в електронному форматі. При цьому поліцейські зобов'язані приймати електронні документи так само, як і фізичні.

Крім того, в кінці 2019 року Кабінет міністрів прийняв рішення про введення електронних учнівських та студентських квитків в наступному навчальному році. Документи будуть також доступні в додатку "Дія".

Проєкт "держави в смартфоні" курирує Міністерство цифрової трансформації України, ініціатива фінансується іноземними фондами. Щоб скористатися послугами потрібен електронний підпис. Деякі державні центри сертифікації видають підпис безкоштовно (наприклад, ПриватБанк).