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Стала відома дата прес-конференції Зеленського

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Названа дата проведення прес-конференції президента України Володимира Зеленського. Очікується, що вона відбудеться 20 травня.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Офісу президента.

Прес-конференцію за результатами двох років перебування на посаді Зеленський проведе у четвер, 20 травня, повідомили в ОП.

Зазначимо, минулого тижня радник керівника ОП по антикризовим комунікаціям Михайло Подоляк повідомив РБК-Україна, що в Офісі президента обговорюють можливі формати її проведення.

"Треба і підсумки підвести за другий рік каденції Зеленського і відповісти на питання про те, якою буде трансформація нашої держави протягом третього року каденції", - сказав він.

Крім того, за його словами, буде напрацьовано спеціальний формат прес-конференції.

РБК-Україна раніше писало, що в 2019 році Зеленський провів 14-годинний прес-марафон і побив світовий рекорд. У минулому році прес-конференція також була 20 травня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський бере участь у форумі "Україна 30", який буде проходить з 17 по 19 травня.

Сьогодні він вже зробив заяву на цьому форумі, сказавши, коли Україна увійде в режим paperless.

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Новини України Володимир Зеленськийпресс-конференция