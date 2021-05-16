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Зеленський візьме участь у формі "Україна 30" наступного тижня: названо тему

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Київ, Неділя 16 травня 2021 14:38
Зеленський візьме участь у формі "Україна 30" наступного тижня: названо тему Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який проходитиме з 17 по 19 травня. Тема майбутнього форуму - цифровізація в Україні.

Про це повідомив Офіс президента.

"На форумі порушуватимуться такі теми: цифрова грамотність та е-освіта, перехід до режиму paperless, цифровізація промисловості, природоохоронної сфери України, будівельної галузі та розвиток "розумних" міст", - розповіли у прес-службі президента.

Серед учасників форуму будуть представники президентського офісу, члени Кабінету міністрів, очільники профільних відомств, а також представники IT-індустрії та вітчизняні й міжнародні експерти.

Також в рамках форуму планують презентувати нові ініціативи та продукти в державному секторі. Наприклад, планується презентація електронних послуг для водії та забудовників, цифрового підпису ДіяID та автоматичної реєстрації ФОП.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли, що прес-конференція Зеленського відбудеться вже найближчим часом. Наразі в команді президента обговорюють формат проведення такого заходу під час пандемії коронавірусу.

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