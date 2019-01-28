Стала відома дата повторного голосування по Brexit, - Sky News

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Тереза Мей закликала членів партії підтримати поправку до угоди

Прем'єр-міністр Тереза Мей в ході зустрічі з консерваторами повідомила, що повторне голосування по Brexit пройде 13 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.

Крім того, Мей закликала членів партії підтримати поправку до угоди.

Sky Sources say Prime Minister Theresa May has told Conservative MPs that the next 'meaningful vote' on her Brexit deal will be held on 13 February — Sky News, Breaking (@SkyNewsBreak) January 28, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія в разі неупорядкованого Brexit може ввести воєнний стан для запобігання хаосу в країні.

Раніше лідер нижньої палати парламенту Британії Андреа Ледсом заявила, що дата виходу Британії з складу ЄС може бути перенесена на кілька тижнів для того, щоб дати уряду для схвалення законодавства.

Крім того, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.