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Стала відома дата повторного голосування по Brexit, - Sky News

Новини » Політика    28.01.2019 - 23:13
Стала відома дата повторного голосування по Brexit, - Sky News
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Тереза Мей закликала членів партії підтримати поправку до угоди

Прем'єр-міністр Тереза Мей в ході зустрічі з консерваторами повідомила, що повторне голосування по Brexit пройде 13 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.

Крім того, Мей закликала членів партії підтримати поправку до угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія в разі неупорядкованого Brexit може ввести воєнний стан для запобігання хаосу в країні.

Раніше лідер нижньої палати парламенту Британії Андреа Ледсом заявила, що дата виходу Британії з складу ЄС може бути перенесена на кілька тижнів для того, щоб дати уряду для схвалення законодавства.

Крім того, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.

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Новини України ВеликобританияТереза МэйBrexit
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