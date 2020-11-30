Російських миротворців в Придністров'ї має замінити місія ОБСЄ, - Санду

Фото: Майя Санду (flickr com reneweuropegroup)

Російських миротворців у невизнаному Придністров'ї має замінити місія ОБСЄ. В цьому регіоні вже давно немає небезпеки військової ескалації.

Про це на великій прес-конференції заявила новообраний президент Молдови Майя Санду.

За її словами, миротворча група знаходиться в Придністров'ї на підставі угоди Молдови з Російською Федерацією, але Кишинів вважає, що ця місія має бути мирною.

"У зв'язку з тим, що небезпеки збройних сутичок давно немає, позиція молдавської сторони полягає в тому, що ця місія повинна бути трансформована в цивільну місію під егідою ОБСЄ", - заявила Санду.

Нагадаємо, раніше Санду в черговий виступила за виведення оперативної групи російських військ з Придністров'я. На її думку, російська армія має піти разом з боєприпасами, які охороняє в цьому регіоні. Зазначимо, Молдова не давала згоди на розміщення російських військ в Придністров'ї.

У червні заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар вже говорив, що Київ і Кишинів вимагають переформатувати місію в Придністров'ї на поліцейську під егідою ОБСЄ.