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"Київ-Баскет" поступився "Антверпу" в Кубку Європи ФІБА

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Антверпен, Субота 05 лютого 2022 23:36
"Київ-Баскет" поступився "Антверпу" в Кубку Європи ФІБА Фото: матч "Антверп" – "Київ-Баскет" (fbu.ua)
Автор: Андрій Вирва

В матчі четвертого туру другого групового етапу Кубку Європи ФІБА бельгійський "Антверп" приймав український клуб "Київ-Баскет". Господарі паркету перемогли з рахунком 83:70.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Антверп (Бельгія) – Київ-Баскет (Україна) 83:70 (22:20, 15:19, 24:14, 22:17)

Київ-Баскет: Вудсон 16, Кеффі 15, Ковальов 7, Скапінцев 7+7 підбирань, Войналович 2 – старт; Свінг 13, Томпсон 7, Гаррет 0+5 підбирань, Анікієнко 2, Тиртишник 1.

В першій десятихвилинці на паркету була рівна гра, проте бельгійці в останній атаці вийшли вперед та виграли чверть – 22:20. Другу десятихвилинку краще провів український клуб, іноді збільшуючи свою перевагу до шести очок. На велику перерву клуби пішли за переваги киян 39:37.

Третю чверть кияни провалили, подекуди дозволяючи бельгійцям вийти вперед на 11 очок. Перед останньою десятихвилинкою рахунок був 61:53 на користь бельгійців. В останній чверті "Антверп" збільшив свою перевагу до 13 очок та здобув впевнену перемогу 83:70.

Наступний свій матч "Київ-Баскет" зіграє з німецьким "Крайльсхаймом" 8 лютого о 20:00.

Нагадаємо, що матч між "Міланом" та "Фенербахче" в Євролізі закінчився масовою сутичкою між гравцями.

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