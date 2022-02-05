"Київ-Баскет" поступився "Антверпу" в Кубку Європи ФІБА

Антверп (Бельгія) – Київ-Баскет (Україна) 83:70 (22:20, 15:19, 24:14, 22:17)

Київ-Баскет: Вудсон 16, Кеффі 15, Ковальов 7, Скапінцев 7+7 підбирань, Войналович 2 – старт; Свінг 13, Томпсон 7, Гаррет 0+5 підбирань, Анікієнко 2, Тиртишник 1.

В першій десятихвилинці на паркету була рівна гра, проте бельгійці в останній атаці вийшли вперед та виграли чверть – 22:20. Другу десятихвилинку краще провів український клуб, іноді збільшуючи свою перевагу до шести очок. На велику перерву клуби пішли за переваги киян 39:37.

Третю чверть кияни провалили, подекуди дозволяючи бельгійцям вийти вперед на 11 очок. Перед останньою десятихвилинкою рахунок був 61:53 на користь бельгійців. В останній чверті "Антверп" збільшив свою перевагу до 13 очок та здобув впевнену перемогу 83:70.

Наступний свій матч "Київ-Баскет" зіграє з німецьким "Крайльсхаймом" 8 лютого о 20:00.