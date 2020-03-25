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Ємець увійшов до складу Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та НС

Новини » Політика     25.03.2020 - 10:38
Ємець увійшов до складу Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та НС
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

Рішення було ухвалене під час позачергового засідання Кабміну

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець увійшов в новий склад Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у своєму Telegram.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 25 березня.

"Одним з головних завдань Державної комісії є координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захистом населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, заходами протидії терористичній діяльності та воєнній загрозі, запобіганням надзвичайним ситуаціям і реагуванню на них", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабмін через коронавірус в Україні на позачерговому засіданні оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях. Так, уряд вирішив ввести надзвичайний стан у Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19.

Як писало РБК-Україна раніше, Ємець просив Верховну раду ввести надзвичайний стан.

Додамо також, 18 березня Кабінет міністрів України на засіданні ухвалив рішення, яким призначив Ірину Микичак першим заступником міністра охорони здоров'я.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМінстерство охорони здоров'я України
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