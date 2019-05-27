Стаховський не зміг подолати стартове коло на Roland Garros

Перша ракетка України і 111 світу Сергій Стаховський програв на старті в основній сітці турніру серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Український тенісист поступився 33 ракетці світу Жилю Симоному з Франції в трьох сетах - 3:6, 3:6, 4:6. Поєдинок тривав близько 2 годин. Суперники вже грали між собою п'ять разів (4 матчі на харді, один на ґрунті) і у всіх перемогу святкував француз.

Стаховський другий сезон поспіль потрапив в основу Roland Garros як "лаки-лузер". У фіналі відбору український тенісист зазнав поразки від росіянина Олексія Ватутіна.

Нагадаємо, раніше третя ракетка України Даяна Ястремська зазнала поразки в своєму дебютному матчі на Roland Garros.