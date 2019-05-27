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Ястремська зазнала поразки в своєму дебютному матчі на Roland Garros

Новини » Спорт    27.05.2019 - 18:26
Ястремська зазнала поразки в своєму дебютному матчі на Roland Garros
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA_Strasbourg)

Українська тенісистка продовжить виступи у парній сітці змагань

Третя ракетка України Даяна Ястремська вилетіла з турніру серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

У матчі першого кола українка поступилася 29 ракетці світу Карлі Суарес-Наварро з Іспанії - 2:6, 7:6(0), 6:0.

Для тенісисток це був третій очний поєдинок: на старті сезону Даяна обіграла іспанку у другому колі Australian Open, але цього місяця поступилася їй на старті ґрунтового турніру в Римі.

Це був дебютний матч для українки на змаганнях в Парижі. На Roland Garros Даяна також заявлена в парній сітці змагань.

Нагадаємо, два дні тому Ястремська виграла турнір серії International в Страсбурзі, що дозволило їй піднятися на рекордне для себе 32 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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