Становится кэшбеком для государства: в НАБУ призвали немедленно изменить правила залога

В Украине механизм залога для топ-чиновников фактически превратился в "плату за молчание". Для решения этой проблемы требуются безотлагательные изменения в законодательство.

По словам Абакумова, залог в уголовном процессе должен гарантировать должное поведение подозреваемого и исполнение им возложенных судом процессуальных обязанностей. Однако на практике он стал "элементом криминальной экономики".

"Десятки и сотни миллионов гривен вносятся как залоги за топ-чиновников со счетов компаний, формально не имеющих к этим людям никакого отношения. Это никому не известные фирмы с сомнительной хозяйственной деятельностью", - подчеркнул он.

Учредители и директора этих компаний часто не могут объяснить ни чем они действительно занимаются, ни почему они решили внести миллионы гривен залога за подозреваемых.

"Не могут, потому что за ширмой таких подставных лиц стоят другие люди - реальные бенефициары этих компаний. Люди, которые не хотят, чтобы об их участии стало известно", - пояснил чиновник.

По его словам, источником средств является наличность, аккумулированная в результате противоправной деятельности - ее фактически обменивают на безналичные средства, которые уже находятся на счетах компаний.

Схема на примере дела "Мидас"

Руководитель детективов в качестве примера привел дело "Мидас" - в нем расценки за услугу внесения залога составляли от 10% до 30% от общей суммы.

"Казалось бы, именно здесь должен сработать финансовый мониторинг, одной из ключевых задач которого является противодействие легализации средств, полученных преступным путем. Но на практике оно работает иначе - деньги перечисляются, залоги вносятся, а подозреваемые выходят на свободу", - отметил он.

Абакумов рассказал, что соучастники преступления могут использовать средства преступного происхождения без надлежащей проверки их законности для освобождения из-под стражи другого участника этой же преступной деятельности.

"И тогда фактически залог становится платой за молчание. Расходы криминальной среды на сохранение самой себя. Сегодня они внесли залог и освободили человека, который, по версии следствия, получал миллионы долларов взяток. Завтра - помогут ему нарушить возложенные судом обязанности, уехать из страны и жить свою лучшую жизнь где-то за границей".

Законодательные изменения и проверка средств

Руководитель детективов констатировал, что залог "становится кэшбеком для государства". Он добавил, что именно по этой причине правила его определения и процедура внесения нуждаются в немедленных законодательных изменениях.

"Зарегистрированный законопроект №15388 от 8 июля 2026 года может стать хорошей основой для таких изменений. Государство должно проверять компанию, которая вдруг решила внести за подозреваемого десятки миллионов гривен. Кто ее реальный владелец? Откуда у нее эти деньги? Какие отношения связывают залогодателя с подозреваемым?", - говорится в его заявлении.

Кроме того, необходимо будет выяснять, имеют ли эти средства законное происхождение. Абакумов отметил, что ответы на эти вопросы должны быть предоставлены до того, как "деньги выполнят свою функцию и двери СИЗО откроются".

"Залог должен оставаться действенной мерой пресечения, а не кэшбеком от украденных активов", - заявил чиновник.