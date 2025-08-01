"Стабильное партнерство": в Индии отвергли обострение отношений с РФ после угроз Трампа

Индия отвергает возможность обострения отношений с Россией после заявлений президента США Дональда Трампа. В индийском правительстве поспешили заявить, что Россия и Индия, мол, имеют "стабильное и проверенное временем партнерство".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.
"Наши двусторонние отношения с различными странами имеют собственную ценность и не должны рассматриваться сквозь призму третьей страны. Индия и Россия имеют стабильное и проверенное временем партнерство", - заявил спикер индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал.
При этом индийский чиновник сделал реверанс в сторону США, заявив, что партнерство между Нью-Дели и Вашингтоном, мол, очень важно и основывается "на общих интересах, демократических ценностях и крепких межличностных связях".
По словам Джайсвала, Индия сейчас также изучает вопрос санкций, которые ввели США в отношении индийских компаний-покупателей российской нефти. Комментировать этот вопрос пока рано. Также он отказался комментировать информацию о прекращении закупок российской нефти.
"Вы знаете о нашем широком подходе к требованиям относительно источников энергии, что мы учитываем то, что есть на рынке, и текущую мировую ситуацию. Нам неизвестны никакие подробности", - заявил он.
Издание напомнило, что в течение последних нескольких лет Россия была главным поставщиком нефти в Индию. Индия получала от РФ 35-40% нефти против менее 0,2%, которые поставлялись до 2022 года.
Между тем по сообщению информационного агентства Reuters, государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии с прошлой недели временно прекратили закупки российской нефти из-за угроз из блока США.
Крупнейшими покупателями российской нефти в Индии остаются частные компании Reliance Industries и Nayara Energy, но именно государственные НПЗ контролируют более 60% перерабатывающих мощностей страны.
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