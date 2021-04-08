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Для стабілізації ситуації з COVID у Києві потрібно до чотирьох тижнів, - епідеміолог

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 13:49
Для стабілізації ситуації з COVID у Києві потрібно до чотирьох тижнів, - епідеміолог Фото: для стабілізація ситуації з COVID у Києві необхідно 3-4 тижні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Лікар-епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська заявила, що для стабілізації ситуації з захворюваністю COVID у Києві необхідно до чотирьох тижнів. За умови, що будуть дотримуватися усіх заходів карантину.

Про це вона розповіла в коментарі РБК-Україна.

"Скільки триватиме локдаун у Києві, також залежить від багатьох складових. Для того, щоб при дотриманні всіх необхідних заходів ситуація стабілізувалася, потрібен подвійний інкубаційний період. Інкубаційний період, ми знаємо, два тижні. Тобто, для стабілізації потрібно хоча б три-чотири тижні... За умови, що ці заходи будуть дотримуватися, всі", - заявила лікар.

Мухарська наголосила, що на свята вірогідні порушення карантину, а тому ситуація з локдауном може трохи подовжитись.

"Ми розуміємо, що саме через цей період буде у нас цілий ряд свят, Великдень, травневі, тому це може накластися. Якщо ситуація почне стабілізуватися, і люди на свята порушать усі ці необхідні заходи, то може ситуація з карантином знову трошки подовжитися", - сказала колишній заступник головного санлікаря.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента відреагували на ситуацію з транспортом у Києві. Там наполягають, щоб міська влада вирішила проблему з нестачею пропусків.

Так, з 5 квітня громадський транспорт Києва, в тому числі метро, ​​працює виключно за спеціальними перепустками. Такі пропуски видає міська влада для працівників підприємств критичної сфери, медиків і так далі.

Через це в місті утворився транспортний колапс. У понеділок служби таксі суттєво підняли вартість перевезень. У вівторок ситуація дещо стабілізувалася.

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