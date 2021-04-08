ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Для стабилизации ситуации с COVID в Киеве нужно до четырех недель, - эпидемиолог

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 13:49
Для стабилизации ситуации с COVID в Киеве нужно до четырех недель, - эпидемиолог Фото: для стабилизация ситуации с COVID в Киеве необходимо 3-4 недели (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Врач-эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская заявила, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID в Киеве необходимо до четырех недель. При условии, что будут соблюдаться все меры карантина.

Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина.

"Сколько продлится локдаун в Киеве, также зависит от многих составляющих. Для того чтобы при соблюдении всех необходимых мер ситуация стабилизировалась, нужен двойной инкубационный период. Инкубационный период, мы знаем, две недели. То есть, для стабилизации нужно хотя бы три-четыре недели... При условии, что эти меры будут соблюдаться, все", - заявила врач.

Мухарская подчеркнула, что на праздники вероятны нарушения карантина, а потому ситуация с локдауном может немного продлиться.

"Мы понимаем, что именно через этот период будет у нас целый ряд праздников, Пасха, майские, поэтому это может наложиться. Если ситуация начнет стабилизироваться, и люди на праздники нарушат все эти необходимые меры, то может ситуация с карантином снова немного продлиться", - сказала бывший заместитель главного санврача.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента отреагировали на ситуацию с транспортом в Киеве. Там настаивают, чтоб городские власти решили проблему с недостатком пропусков.

Так, с 5 апреля общественный транспорт Киева, в том числе метро, работает исключительно по специальным пропускам. Такие пропуска выдает городская власть для работников предприятий критической сферы, медиков и так далее.

Из-за этого в городе образовался транспортный коллапс. В понедельник службы такси существенно подняли стоимость перевозок. Во вторник ситуация немного стабилизировалась.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев Карантин Коронавирус
NEWS
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину