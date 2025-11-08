ССО уничтожили пусковую С-400 и склад боеприпасов РФ в Крыму

Силы специальных операций провели успешную операцию на временно оккупированном Крымском полуострове, в результате которой уничтожена российская пусковая установка С-400 "Триумф" и большой склад боеприпасов 18-й армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.
По данным ССО, разведчики Движения сопротивления получили точную информацию о расположении арсенала противника в селе Удачное вблизи Симферополя. Дальнейшая разведка подтвердила наличие большого количества боеприпасов, после чего объект был уничтожен дронами в ночь на 6 октября 2025 года.
В тот же день подразделения ССО вывели из строя пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", расположенную в селе Уютное вблизи Евпатории.
Этот комплекс враг использовал не только для прикрытия оккупационных сил, но и для ударов по территории Украины.
Как отмечают в ССО, финальная фаза спецдействий состоялась еще 6 октября, однако информацию о ней не обнародовали из соображений оперативной безопасности.
Силы специальных операций отмечают, что продолжают асимметричные действия на оккупированных территориях, направленные на снижение боевого потенциала российских войск и срыв их наступательных планов.
В начале ноября Силы обороны поразили ряд важных объектов оккупантов, в частности нефтяные хранилища во временно оккупированном Крыму.
Под атаками оказались три объекта хранения горюче-смазочных материалов. На нефтебазе в поселке Гвардейское подтверждено попадание в резервуар и цистерны на сливо-наливной эстакаде.
В Генштабе подчеркнули, что оборонцы последовательно поражают критические элементы военно-промышленной инфраструктуры противника - как на его собственной территории, так и на временно оккупированных землях. Главная цель таких ударов - лишить врага наступательных ресурсов и способности продолжать агрессию.