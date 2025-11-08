ССО уничтожили пусковую С-400 и склад боеприпасов РФ в Крыму

Поражение склада боеприпасов под Симферополем

По данным ССО, разведчики Движения сопротивления получили точную информацию о расположении арсенала противника в селе Удачное вблизи Симферополя. Дальнейшая разведка подтвердила наличие большого количества боеприпасов, после чего объект был уничтожен дронами в ночь на 6 октября 2025 года.

Уничтожение комплекса С-400 "Триумф"

В тот же день подразделения ССО вывели из строя пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", расположенную в селе Уютное вблизи Евпатории.

Этот комплекс враг использовал не только для прикрытия оккупационных сил, но и для ударов по территории Украины.

Как отмечают в ССО, финальная фаза спецдействий состоялась еще 6 октября, однако информацию о ней не обнародовали из соображений оперативной безопасности.

Силы специальных операций отмечают, что продолжают асимметричные действия на оккупированных территориях, направленные на снижение боевого потенциала российских войск и срыв их наступательных планов.