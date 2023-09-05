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ССО уничтожили гаубицу окупантов Д-30 с помощью БПАК (видео)

Фото: бойцы ССО ВСУ уничтожили гаубицу Д-30 войск РФ (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Военные Сил Специальных Операций (ССО) ВСУ во время проведения аэроразведки обнаружили вражескую гаубицу Д-30, и уничтожили орудие с помощью беспилотного авиационного комплекса (БПАК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО ВСУ.

Также защитники показали видео подготовки к применению этого дрона, и момент поражения вражеской цели.

"При проведении аэроразведки, операторами ССО были обнаружены позиции вражеской артиллерии. В результате использования ударных БПАК, цель успешно уничтожена", - отметили военные.

На каком участке фронта "минусовали" гаубицу противника Д-30 - не уточняется.

"Идем дальше!" - подчеркнули защитники.

Напомним, перед этим в конце августа воины 3-го полка ССО Украины показали, как уничтожили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и самоходную пушку 2С7 "Пион" с помощью артиллерии на Бахмутском направлении.

Также сообщалось, что недавно пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21" на Сватовском направлении.

Ранее наши защитники подбили дроном-камикадзе российский танк под Бахмутом.

Гаубица Д-30

Буксируемая 122-мм советская гаубица принята на вооружение ВС Союза ССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и находится в настоящее время на вооружении многих государств под названием Д-30А.

Уничтожение артиллерии врага

Согласно данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 5 сентября, российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину уже потеряли 5649 артиллерийских систем. Так, наши защитники за сутки "минусовали" еще 38 орудий противника.

Кроме того, за сутки захватчики потеряли также 6 реактивных систем залпового огня, а всего Росармия лишилась в Украине 747 РСЗО.

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