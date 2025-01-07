ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области, показали их личные вещи

Операторы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ликвидировали 13 военных Северной Кореи в Курской области. Один из уничтоженных бойцов мог принадлежать к офицерскому составу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

Во время выполнения специальных действий бойцы ССО ликвидировали пять бойцов Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в стрелковом бою. Также уничтожили еще восьмерых военных с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

После боя был проведен осмотр тел военных КНДР, а также их личных вещей. Один из уничтоженных бойцов имел:

автомат с коллиматорным прицелом;

китайско-российскую радиостанцию "Азарт";

детектор дронов;

удостоверение, которое отличалось от обычного военного билета.

Вышеупомянутые вещи могут свидетельствовать о том, что один из бойцов имел принадлежность к офицерскому составу.

Иллюстративное фото: ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области (t.me/ukr_sof)

"Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии", - добавляют в ССО.