ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области, показали их личные вещи
Операторы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ликвидировали 13 военных Северной Кореи в Курской области. Один из уничтоженных бойцов мог принадлежать к офицерскому составу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.
Во время выполнения специальных действий бойцы ССО ликвидировали пять бойцов Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в стрелковом бою. Также уничтожили еще восьмерых военных с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
После боя был проведен осмотр тел военных КНДР, а также их личных вещей. Один из уничтоженных бойцов имел:
- автомат с коллиматорным прицелом;
- китайско-российскую радиостанцию "Азарт";
- детектор дронов;
- удостоверение, которое отличалось от обычного военного билета.
Вышеупомянутые вещи могут свидетельствовать о том, что один из бойцов имел принадлежность к офицерскому составу.
Иллюстративное фото: ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области (t.me/ukr_sof)
"Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии", - добавляют в ССО.
Ситуация в Курской области
Операция Сил обороны в Курской области началась еще в начале августа 2024-го. Осенью западные СМИ писали о том, что наши воины потеряли более 40% территории в регионе, которые контролировали после наступления.
Недавно же стало известно о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях.
Тем временем ССО показали работу в регионе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.