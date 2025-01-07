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ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области, показали их личные вещи

Вторник 07 января 2025 09:49
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ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области, показали их личные вещи Иллюстративное фото: ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Операторы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ликвидировали 13 военных Северной Кореи в Курской области. Один из уничтоженных бойцов мог принадлежать к офицерскому составу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

Во время выполнения специальных действий бойцы ССО ликвидировали пять бойцов Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в стрелковом бою. Также уничтожили еще восьмерых военных с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

После боя был проведен осмотр тел военных КНДР, а также их личных вещей. Один из уничтоженных бойцов имел:

  • автомат с коллиматорным прицелом;
  • китайско-российскую радиостанцию "Азарт";
  • детектор дронов;
  • удостоверение, которое отличалось от обычного военного билета.

Вышеупомянутые вещи могут свидетельствовать о том, что один из бойцов имел принадлежность к офицерскому составу.

Иллюстративное фото: ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области (t.me/ukr_sof)

"Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии", - добавляют в ССО.

Ситуация в Курской области

Операция Сил обороны в Курской области началась еще в начале августа 2024-го. Осенью западные СМИ писали о том, что наши воины потеряли более 40% территории в регионе, которые контролировали после наступления.

Недавно же стало известно о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях.

Тем временем ССО показали работу в регионе.

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