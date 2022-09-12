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ССО влаштували засідку на російських військових, які тікали з Балаклії (відео)

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 19:25
ССО влаштували засідку на російських військових, які тікали з Балаклії (відео) Фото: ССО влаштували засідку на російських військових, які тікали з Балаклії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові влаштували вдалу засідку у Харківській області та знищили росіян, які тікали на автомобілі з Балаклії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО ЗСУ.

"Переміщення ворожого авто воїни ССО України помітили під час проведення розвідки. На машині було нанесено літеру "О" - тактичний знак одного з угруповань російських військ в Україні", - йдеться у повідомленні.

Засідку влаштувати вдалося швидко та в результаті було уражено автомобіль росіян. Двох окупантів ліквідували на місці та поруч із тілами воїни знайшли зброю і радіостанції.

"На приналежність убитих окупантів до підрозділу, може вказувати нарукавний шеврон 459-го окремого понтонно-мостового залізничного батальйону в/ч 83010", - заявили в ССО.

Нагадаємо, що ССО "Азов" знищили ворожу техніку на Харківському напрямку.

Також, ЗСУ показали спалену техніку та розбиті позиції окупантів у Харківській області.

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