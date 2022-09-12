ССО влаштували засідку на російських військових, які тікали з Балаклії (відео)
Українські військові влаштували вдалу засідку у Харківській області та знищили росіян, які тікали на автомобілі з Балаклії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО ЗСУ.
"Переміщення ворожого авто воїни ССО України помітили під час проведення розвідки. На машині було нанесено літеру "О" - тактичний знак одного з угруповань російських військ в Україні", - йдеться у повідомленні.
Засідку влаштувати вдалося швидко та в результаті було уражено автомобіль росіян. Двох окупантів ліквідували на місці та поруч із тілами воїни знайшли зброю і радіостанції.
"На приналежність убитих окупантів до підрозділу, може вказувати нарукавний шеврон 459-го окремого понтонно-мостового залізничного батальйону в/ч 83010", - заявили в ССО.
Нагадаємо, що ССО "Азов" знищили ворожу техніку на Харківському напрямку.
Також, ЗСУ показали спалену техніку та розбиті позиції окупантів у Харківській області.
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