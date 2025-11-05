ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне штурмуют на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

Среда 05 ноября 2025 08:25
UA EN RU
Россияне штурмуют на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На фронте в течение суток с 4 по 5 ноября произошло 154 боестолкновений. Российские оккупанты атакуют на 12 направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оккупанты нанесли один ракетный и 51 авиационный удар, применили шесть ракет и сбросили 86 управляемых авиабомб. Враг совершил 4 618 обстрелов, среди них 133 - из реактивных систем залпового огня. Для атак также было использовано почти 6 тысяч дронов-камикадзе.

Под ударами российской авиации оказались районы населенных пунктов Землянка на Сумщине, Тарасовка на Черниговщине, Покровское и Алексеевка на Днепропетровщине, а также Сладкое, Пологи, Терноватое и Ровнополье в Запорожской области.

Украинские Силы обороны в ответ поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники врага, девять артиллерийских систем и еще один важный объект противника.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес восемь авиационных ударов, всего сбросил 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 163 обстрела, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новоселовка, Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана.

На Славянском направленииСилы обороны отбили 17 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 15 атак в сторону населенных пунктов Егоровка, Новоивановка, Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три атаки россиян в районе Новониколаевки.

На Ореховском направлении враг совершил три попытки прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 900 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, три боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, 398 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 70 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место