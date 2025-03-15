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ССО разгромили российский "Утес", который отслеживал украинские ракеты и дроны

Фото: ССО разгромили российский "Утес" (sof.mil.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

ССО уничтожили российский радиолокационный комплекс "Утес-Тм", который отслеживал украинские воздушные цели. Данная атака ослабила контроль врага над небом и снизила эффективность его ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Военные сообщили, что тактическая группа ударных БпАК "Медоед" подразделения Баллиста Сил специальных операций уничтожила вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм", который отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 километров в онлайн режиме.

Этот комплекс предоставлял данные российской ПВО об объектах на высотах до 20 километров. Его уничтожение существенно ослабило российским войскам контроль над небом, а также снизило эффективность систем противовоздушной обороны.

"Точность, слаженность и современные технологии - это залог эффективного уничтожения оккупантов", - отметили военные.

Подробнее о ситуации на фронте по направлениям рассказали в Генеральном штабе.

РБК-Украина также писало, что за последние сутки, с 14 на 15 марта, потери РФ на фронте составили более тысячи солдат. Кроме того, ВСУ также уничтожили 28 артсистем, 97 беспилотников и 102 единицы автотехники.

Заметим мы также писали, что ранее сегодня украинские десантники взяли в плен группу военных армии РФ на Курском направлении. Пленные теперь ждут обмена.

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