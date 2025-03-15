ССО разгромили российский "Утес", который отслеживал украинские ракеты и дроны

ССО уничтожили российский радиолокационный комплекс "Утес-Тм", который отслеживал украинские воздушные цели. Данная атака ослабила контроль врага над небом и снизила эффективность его ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Военные сообщили, что тактическая группа ударных БпАК "Медоед" подразделения Баллиста Сил специальных операций уничтожила вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм", который отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 километров в онлайн режиме.
Этот комплекс предоставлял данные российской ПВО об объектах на высотах до 20 километров. Его уничтожение существенно ослабило российским войскам контроль над небом, а также снизило эффективность систем противовоздушной обороны.
"Точность, слаженность и современные технологии - это залог эффективного уничтожения оккупантов", - отметили военные.
Подробнее о ситуации на фронте по направлениям рассказали в Генеральном штабе.
РБК-Украина также писало, что за последние сутки, с 14 на 15 марта, потери РФ на фронте составили более тысячи солдат. Кроме того, ВСУ также уничтожили 28 артсистем, 97 беспилотников и 102 единицы автотехники.
Заметим мы также писали, что ранее сегодня украинские десантники взяли в плен группу военных армии РФ на Курском направлении. Пленные теперь ждут обмена.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.