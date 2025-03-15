ССО разгромили российский "Утес", который отслеживал украинские ракеты и дроны

Подробнее о ситуации на фронте по направлениям рассказали в Генеральном штабе.

РБК-Украина также писало, что за последние сутки, с 14 на 15 марта, потери РФ на фронте составили более тысячи солдат. Кроме того, ВСУ также уничтожили 28 артсистем, 97 беспилотников и 102 единицы автотехники.

Заметим мы также писали, что ранее сегодня украинские десантники взяли в плен группу военных армии РФ на Курском направлении. Пленные теперь ждут обмена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.