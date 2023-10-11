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ССО показали ювелирное уничтожение танка россиян при помощи дрона (видео)

Иллюстративное фото: ССО показали ювелирное уничтожение танка россиян при помощи дрона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы украинских Сил специальных операций смогли уничтожить российский танк в Донецкой области при помощи беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Telegram.

Военные обнародовали видео, на котором можно заметить, как они при помощи беспилотника скидывают боевой снаряд в открытый люк российского танка. В результате вражеская боевая техника была уничтожена. 

 

"В бою мы используем все, что есть на вооружении. И уже стали асами в пилотаже FVP-дронами", - рассказывают бойцы. 

Уничтожение техники РФ

Напомним, украинские военные активно уничтожают российскую технику с начала полномасштабного вторжения РФ. Для этого они, в частности, используют беспилотники. 

К примеру, за прошедшие сутки наши защитники смогли уничтожить 91 боевую бронированную машину врага и один самолет. 

Недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что нашим военным на фронт передали секретные дроны, которые уже продемонстрировали свою эффективность. 

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