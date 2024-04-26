ССО с помощью дронов уничтожили бронетехнику и группу оккупантов на Донбассе (видео)

Украинские воины в Донецкой области за один раз уничтожили девять российских военных и бронетехнику врага. Для этого использовались дроны-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
Военные уточняют, что это результат работы операторов 8 отдельного полка ССО. Они "работали" по противнику на Донецком направлении.
Военные совершили боевой выезд и уничтожили живую силу противника с помощью FPV-дронов. Россияне потеряли:
Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что военные отразили 26 атак противника на Бахмутском направлении. Также им удалось поразить 3 зенитно-ракетных комплекса противника.
Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 463 930 военных.
Также сообщалось, что россияне попытаются наступать в направлении Авдеевки. Институт изучения войны рассказал о деталях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.