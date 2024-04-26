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ССО с помощью дронов уничтожили бронетехнику и группу оккупантов на Донбассе (видео)

Архивное фото: ССО уничтожили бронетехнику и группу оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины в Донецкой области за один раз уничтожили девять российских военных и бронетехнику врага. Для этого использовались дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Военные уточняют, что это результат работы операторов 8 отдельного полка ССО. Они "работали" по противнику на Донецком направлении.

Военные совершили боевой выезд и уничтожили живую силу противника с помощью FPV-дронов. Россияне потеряли:

  • БТР;
  • две БМП;
  • девять военнослужащих РФ были убиты;
  • еще трое оккупантов были ранены.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что военные отразили 26 атак противника на Бахмутском направлении. Также им удалось поразить 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 463 930 военных.

Также сообщалось, что россияне попытаются наступать в направлении Авдеевки. Институт изучения войны рассказал о деталях.

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