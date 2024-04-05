ССО атаковали дронами позицию оккупантов: враг понес потери (видео)

На опубликованных кадрах зафиксирована работа 8-го полка Сил специальных операций. Воины во время разведывательных действий на одном из операционных участков выявили минометную позицию противника и личный состав вблизи нее.

После того, как были установлены координаты, операторы FPV-дронов нанесли удар. Защитники ликвидировали пятерых российских солдат и ранили четырех оккупантов.

Также была уничтожена позиция 82-мм миномета и повреждена российская БМП.