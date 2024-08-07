США обвинили пакистанца в попытке покушения, возможной целью был Трамп, - Bloomberg

США обвинили пакистанца, предположительно связанного с Ираном, в попытке убийства американских политиков. Бывший президент Дональд Трамп был одним из тех, кого он рассматривал как возможную цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Федеральные прокуроры заявили, что 46-летний Асиф Мерчант организовал сговор с целью убийства неизвестного политика или должностных лиц правительства США на американской территории. Согласно уголовному иску, Мерчант, проведя некоторое время в Иране, в апреле отправился в США из Пакистана и связался с человеком, который, по его мнению, мог помочь ему в сговоре.

По словам источника Bloomberg, экспрезидент Дональд Трамп был одним из тех, кого Мерчант рассматривал как возможную цель. Другой собеседник агентства сказал, что нет никаких доказательств того, что план пакистанца имел какое-либо отношение к покушению в прошлом месяце в Батлере, штат Пенсильвания.

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что контактирует с официальными лицами США по этому делу и ждет дальнейших подробностей. Миссия Ирана при ООН заявила, что "не получала никаких уведомлений по этому вопросу от правительства США".

Суд отправил Мерчанта под стражу без права внесения залога, заявив, что он представляет "серьезную" угрозу для США и может скрыться.

Возможная причастность Ирана к покушению на Трампа