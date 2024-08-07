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США свяжутся с Украиной, чтобы обсудить ситуацию в Курской области, - Белый дом

Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки планируют обсудить с Украиной слухи о "прорыве" границы и боях в Курской области.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во время общения с журналистами Кирби подчеркнул, что США не меняли своей политики в вопросе ударов американским оружием по российской территории. Его можно применять только "для борьбы с непосредственными угрозами по ту сторону границы".

Он добавил, что официальные лица США "свяжутся с украинскими коллегами, чтобы лучше понять ситуацию".

Что предшествовало

Напомним, вчера, 6 августа, в сети начали распространять сообщение о том, что украинские воины якобы зашли на территорию Курской области. Большое количество новостей было о "боях" в Суджанском районе.

После этого о таком "прорыве" границы заговорили в Федеральной службе безопасности РФ и Министерстве обороны РФ. В частности, в Минобороны начали рассказывать о том, как уничтожают украинские танки и боевые бронированные машины.

При этом по состоянию на сейчас от украинской стороны никаких официальных комментариев по поводу ситуации в Курской области не было.

Сегодня, 7 августа, источники РБК-Украина сообщили, что Служба безопасности Украины сбила над Курской областью вертолет Ми-28. Его атаковали при помощи FPV-дрона.

Также в сети сегодня распространяли слухи о том, что сейчас бои ведутся за город Суджа, который находится в девяти километрах от границы. В населенном пункте находится несколько важных для РФ объектов. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиБелый домКурская областьСуджаКирбиВойна в Украине