США свяжутся с Украиной, чтобы обсудить ситуацию в Курской области, - Белый дом

Что предшествовало

Напомним, вчера, 6 августа, в сети начали распространять сообщение о том, что украинские воины якобы зашли на территорию Курской области. Большое количество новостей было о "боях" в Суджанском районе.

После этого о таком "прорыве" границы заговорили в Федеральной службе безопасности РФ и Министерстве обороны РФ. В частности, в Минобороны начали рассказывать о том, как уничтожают украинские танки и боевые бронированные машины.

При этом по состоянию на сейчас от украинской стороны никаких официальных комментариев по поводу ситуации в Курской области не было.

Сегодня, 7 августа, источники РБК-Украина сообщили, что Служба безопасности Украины сбила над Курской областью вертолет Ми-28. Его атаковали при помощи FPV-дрона.

Также в сети сегодня распространяли слухи о том, что сейчас бои ведутся за город Суджа, который находится в девяти километрах от границы. В населенном пункте находится несколько важных для РФ объектов. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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