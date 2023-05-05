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США предпримут необходимые шаги, чтобы Иран не получил ядерное оружие, - Белый дом

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты намерены предпринять все необходимые действия, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Да, мы предпримем необходимые действия, чтобы гарантировать, что Иран не приобретет ядерное оружие", - заявил Салливан.

По его словам, перед Соединенными Штатами и союзниками встает фундаментальное испытание – у Ирана не может быть ядерного оружия. Сегодня его нет и в будущем этого нельзя допустить.

Салливан также подчеркнул, что Соединенные Штаты все еще ищут дипломатическое решение ядерной программы Ирана, и посетовал на решение Трампа в 2018 году выйти из ядерной сделки с Ираном.

Советник Белого дома заявил, что Вашингтон работает с союзниками, включая Израиль, чтобы удержать Иран от разработки оружия.

"Мы будем продолжать посылать четкий сигнал о ценах и последствиях продвижения слишком далеко, в то же время продолжая искать возможность достижения результата при дипломатическом посредничестве, который кладет ядерную программу Ирана обратно в ящик", - добавил он.

Ранее в минобороны Израиля заявили, что Иран уже накопил достаточно расщепляемого материала для создания пяти ядерных бомб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, Иран способен разработать ядерное оружие уже через несколько месяцев, однако Штаты не дадут ему этого сделать.

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ИранЯдерное оружиеСоединенные Штаты Америки