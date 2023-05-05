США предпримут необходимые шаги, чтобы Иран не получил ядерное оружие, - Белый дом

"Да, мы предпримем необходимые действия, чтобы гарантировать, что Иран не приобретет ядерное оружие", - заявил Салливан.

По его словам, перед Соединенными Штатами и союзниками встает фундаментальное испытание – у Ирана не может быть ядерного оружия. Сегодня его нет и в будущем этого нельзя допустить.

Салливан также подчеркнул, что Соединенные Штаты все еще ищут дипломатическое решение ядерной программы Ирана, и посетовал на решение Трампа в 2018 году выйти из ядерной сделки с Ираном.

Советник Белого дома заявил, что Вашингтон работает с союзниками, включая Израиль, чтобы удержать Иран от разработки оружия.

"Мы будем продолжать посылать четкий сигнал о ценах и последствиях продвижения слишком далеко, в то же время продолжая искать возможность достижения результата при дипломатическом посредничестве, который кладет ядерную программу Ирана обратно в ящик", - добавил он.