США сосредоточены на оказании помощи Украине: Кулеба о разговоре с Блинкеном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 13 октября, провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили помощь для противодействия российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины .

Кулеба отметил, что США по-прежнему сосредоточены на оказании помощи Украине в противодействии российской агрессии.

"Дипломатическая, военная и финансовая поддержка будет продолжаться", - говорится в заявлении.

Также Кулеба и Блинкен осудили нападение ХАМАСа на Израиль, обсудили динамику конфликта и его последствия для глобальной безопасности.

Помощь от США

Недавно США объявили о выделении Украине пакета военной помощи в 200 млн долларов.

Также администрация президента США Джо Байден рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине на фоне проблем с финансированием от Конгресса.

Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты в дальнейшем смогут одновременно оказывать оборонную помощь Украине и Израилю.