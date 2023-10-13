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США смогут одновременно оказывать военную помощь Украине и Израилю, - глава Пентагона

Пятница 13 октября 2023 00:44
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США смогут одновременно оказывать военную помощь Украине и Израилю, - глава Пентагона Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты в дальнейшем смогут одновременно оказывать оборонную помощь Украине и Израилю.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства США.

"Мы можем и будем поддерживать Израиль и Украину одновременно. Соединенные Штаты могут гулять и жевать жвачку одновременно", — заявил Остин по завершении встречи министров обороны НАТО.

Он также заявил, что США потрясены растущими масштабами зверств, совершаемых террористами ХАМАСа.

"Позвольте мне прояснить: НАТО — это оборонительный альянс. Мы не будем втянуты в незаконную войну, выбранную (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным, но мы будем отстаивать право Украины на самооборону. И мы продолжим укреплять этот альянс для решения предстоящих задач", - подчеркнул Остин.

Помощь США Украине и Израилю

США активно помогают Украине с самого начала полномасштабного вторжения в РФ. В СМИ писали о намерениях администрации Байдена выделить Украине рекордный пакет в 100 млрд долларов. Об аналогичном пакете сообщили и в The Wall Street Journal – там привели слова сенаторов от обеих партий, которые заявляли, что поддержат такую помощь.

Относительно Израиля известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15. Кроме того, сообщалось об обмене разведданными между странами.

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