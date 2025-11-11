ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США вновь призвали союзников по НАТО отказаться от энергоносителей из РФ

Вторник 11 ноября 2025 10:57
UA EN RU
США вновь призвали союзников по НАТО отказаться от энергоносителей из РФ Фото: США призвали союзников по НАТО отказаться от энергоносителей из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты призвали союзников НАТО прекратить покупать российские энергоносители, чтобы помочь прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Соответствующее сообщение было обнародовано вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Турция является третьим по величине покупателем российской нефти после Китая и Индии. Ее нефтеперерабатывающие заводы недавно начали сокращать закупки российской сырой нефти после того, как США ввели санкции РФ, но страна не планирует полностью прекращать закупки.

Россия также является крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, и обе стороны сейчас ведут переговоры по долгосрочным контрактам, поскольку срок действия существующих соглашений истекает в конце года.

По мнению экспертов, давление США "может создать потенциальную головную боль" для Турции. Но благодаря диверсификации закупок Анкара, похоже, имеет хорошие возможности сохранить любой рост своих импортных расходов контролируемым.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана также отказаться от российских нефти и газа.

Вскоре после переговоров Орбан заявил, что ему удалось договориться с Трампом об исключении из санкций, чтобы Венгрия и дальше могла покупать российскую нефть.

Кстати, во время этих переговоров президент США отметил, что Венгрии якобы сложно найти альтернативу поставкам из России. Причиной он назвал именно отсутствие выхода страны к морю.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Турция
Новости
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергетические объекты и депо "Укрзализныци"
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергетические объекты и депо "Укрзализныци"
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа