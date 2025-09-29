RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

США снова откладывают санкции против сербской нефтяной компании, связанной с РФ

Автор: Оксана Гапончук

Соединенные Штаты Америки отложили санкции против сербской нефтяной компании NIS еще на неделю. Ограничения должны были быть введены с 1 октября.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

США внесли крупнейшую нефтяную компанию Сербии в санкционный список 10 января из-за так называемого "вторичного риска" вследствие подавляющей российской собственности в этой компании в свете российского вторжения в Украину.

Санкции против NIS откладывались семь раз, последний раз до 1 октября.

Власти Сербии тем временем вели переговоры с российской и американской сторонами.

"Мы были чрезвычайно корректными по отношению к российским и американским партнерам, мы будем стараться быть корректными, но люди должны знать, что нам придется заплатить чрезвычайно высокую цену", - сказал Вучич.

Вучич отметил, что Сербия является "побочной жертвой отношений между американцами и русскими".

Между тем структура собственности NIS неоднократно менялась. Российская компания "Газпром" вышла из состава владельцев NIS в сентябре, а одним из значительных владельцев стала другая компания, которой руководит "Газпром", - "Интелидженс" из Санкт-Петербурга.

 

 

Санкции США против NIS

Напомним, компания NIS, в которой "Газпром нефти" принадлежит 44,9%, "Газпрому" 11,3%, а правительству Сербии - 29,9%, управляет единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчеве, недалеко от Белграда.

В июле компания обратилась в США с просьбой получить специальную лицензию, которая отсрочивает полное применение санкций и позволяет компании продолжать свою деятельность после 29 июля. Лицензия позволяет NIS избежать полного применения санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация