США снова откладывают санкции против сербской нефтяной компании, связанной с РФ

Соединенные Штаты Америки отложили санкции против сербской нефтяной компании NIS еще на неделю. Ограничения должны были быть введены с 1 октября.
Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".
США внесли крупнейшую нефтяную компанию Сербии в санкционный список 10 января из-за так называемого "вторичного риска" вследствие подавляющей российской собственности в этой компании в свете российского вторжения в Украину.
Санкции против NIS откладывались семь раз, последний раз до 1 октября.
Власти Сербии тем временем вели переговоры с российской и американской сторонами.
"Мы были чрезвычайно корректными по отношению к российским и американским партнерам, мы будем стараться быть корректными, но люди должны знать, что нам придется заплатить чрезвычайно высокую цену", - сказал Вучич.
Вучич отметил, что Сербия является "побочной жертвой отношений между американцами и русскими".
Между тем структура собственности NIS неоднократно менялась. Российская компания "Газпром" вышла из состава владельцев NIS в сентябре, а одним из значительных владельцев стала другая компания, которой руководит "Газпром", - "Интелидженс" из Санкт-Петербурга.
Напомним, компания NIS, в которой "Газпром нефти" принадлежит 44,9%, "Газпрому" 11,3%, а правительству Сербии - 29,9%, управляет единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчеве, недалеко от Белграда.
В июле компания обратилась в США с просьбой получить специальную лицензию, которая отсрочивает полное применение санкций и позволяет компании продолжать свою деятельность после 29 июля. Лицензия позволяет NIS избежать полного применения санкций.