США снова ударили по вооружению хуситов в Йемене

"31 января примерно в 15:30 (по местному времени) силы центрального командования США нанесли удар и уничтожили подготовленную к запуску хуситскую ракету класса "земля-воздух", - сказано в сообщении.

Как уточнили в центральном командовании, ракету обнаружили в районе Йемена, который контролируют хуситы. Она представляла угрозу для американских самолетов.

Удары США по хуситам

Напомним, американские военные уже неоднократно наносили ракетные удары по объектам хуситов в Йемене. Причиной этому стали атаки боевиков на суда в Красном море, которые начались еще в ноябре прошлого года.

Целью американских военных неоднократно становилось вооружение хуситов. В частности, они атаковали противокорабельные ракеты, при помощи которых боевики хотели ударить по торговым судам.

Сегодня, 31 января, стало известно, что американский эсминец сбил ракету хуситов над Красным морем.