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США снова ударили по вооружению хуситов в Йемене

Иллюстративное фото: США снова ударили по вооружению хуситов в Йемене (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Войска Соединенных Штатов Америки сегодня, 31 января, в очередной раз атаковали объект хуситов на территории Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральное командование вооруженных сил США в Twitter.

"31 января примерно в 15:30 (по местному времени) силы центрального командования США нанесли удар и уничтожили подготовленную к запуску хуситскую ракету класса "земля-воздух", - сказано в сообщении. 

Как уточнили в центральном командовании, ракету обнаружили в районе Йемена, который контролируют хуситы. Она представляла угрозу для американских самолетов. 

Удары США по хуситам

Напомним, американские военные уже неоднократно наносили ракетные удары по объектам хуситов в Йемене. Причиной этому стали атаки боевиков на суда в Красном море, которые начались еще в ноябре прошлого года. 

Целью американских военных неоднократно становилось вооружение хуситов. В частности, они атаковали противокорабельные ракеты, при помощи которых боевики хотели ударить по торговым судам. 

Сегодня, 31 января, стало известно, что американский эсминец сбил ракету хуситов над Красным морем

 

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Соединенные Штаты АмерикиЙеменракетный удар