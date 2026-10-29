"Северный поток" не заработает после войны: ЕС отказался от российского газа

Еврокомиссия исключила возобновление работы газопровода "Северный поток" по завершении войны РФ в Украине. ЕС продолжит отказываться от российского газа вне зависимости от возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
В Еврокомиссии подчеркнули, что Европа уже знает цену зависимости от российских энергоносителей, которые Кремль использовал как инструмент политического давления.
"Мы слишком хорошо знаем скрытую цену зависимости от России в закупках ископаемого топлива. Его использовали как оружие, и мы заплатили за это цену, поэтому мы об этом не забываем", - заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.
Она также напомнила, что именно Россия первой прекратила поставки газа в Европу.
Позиция Еврокомиссии соответствует курсу, озвученному президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. На прошлой неделе она заявила, что санкции против российского энергетического сектора будут оставаться в силе, пока Москва не прекратит войну.
В то же время, отказ от российского газа закреплен в отдельном законодательстве ЕС и не зависит только от санкций или хода мирных переговоров.
"Действующее законодательство также не привязано ни к санкциям, ни к каким-либо геополитическим событиям. Так что независимо от того, что произойдет, мы постепенно выводим российский газ и СПГ с европейского рынка", - заявила представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.
Согласно плану ЕС, импорт российского газа должен постепенно прекратиться до конца 2027 года. Краткосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) уже прекращены, а долгосрочные контракты на СПГ должны завершиться к январю 2027 года.
Последний этап предусматривает прекращение контрактов на поставку трубопроводного газа, в том числе ранее связанных с "Северным потоком". Их планируется завершить к сентябрю 2027 года.
Для отмены или изменения этого курса необходимо новое предложение Еврокомиссии и поддержка квалифицированного большинства государств-членов.
На фоне активизации переговоров по завершению войны появились сообщения, что США и Россия обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу , в частности через "Северный поток", с участием американского инвестора.
По сообщениям, стороны также рассматривают другие потенциальные экономические договоренности, связанные с активами "Лукойла", ядерными технологиями и арктическим СПГ.
Однако в Европе выступают против возвращения к прежней модели энергетической зависимости от Москвы.
Как известно, "Северный поток" - 1" не работает после взрывов в сентябре 2022 года, а "Северный поток - 2" так и не получил сертификации от немецких властей. Оба газопровода находятся под ограничениями ЕС.
На полномасштабное вторжение России в Украину на российский трубопроводный газ приходилось около 40% импорта газа в ЕС. В 2025 году эта доля сократилась приблизительно до 6%.
Европейские страны переориентировались на альтернативные источники поставок, в том числе американский СПГ. Несмотря на более высокие расходы на такую диверсификацию, большинство государств ЕС считают зависимость от российского газа риском совместной безопасности.
Напомним, на днях в Германии заявили, что не собираются перезапускать "Северный поток-2", чтобы возобновить поставки российского газа в Европу.