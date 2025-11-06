ua en ru
В США нашли "черные ящики" самолета UPS, загоревшегося при взлете

США, Четверг 06 ноября 2025 05:25
UA EN RU
В США нашли "черные ящики" самолета UPS, загоревшегося при взлете Иллюстративное фото: пожарные США (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Следователи обнаружили бортовые самописцы грузового самолета UPS, который разбился вблизи города Луисвилл в штате Кентукки. В результате аварии погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Associated Press.

Федеральное управление по безопасности на транспорте США (NTSB) подтвердило, что найдены оба самописца - регистратор полетных данных и переговоров экипажа. Они уже переданы на анализ специалистам.

После получения разрешения на взлет в левом крыле самолета возник большой пожар, сообщил член Национального совета по безопасности на транспорте, который возглавляет расследование, Тодд Инман.

Теперь NTSB попытается определить, что вызвало пожар и почему отпал двигатель. Следователям, вероятно, понадобится больше года, чтобы ответить на эти вопросы.

Самолет набрал достаточно высоты, чтобы преодолеть ограждение в конце взлетно-посадочной полосы, прежде чем разбиться недалеко от Международного аэропорта имени Мухаммеда Али в Луисвилле, сообщил Инман.

Он сказал, что на видео службы безопасности аэропорта показано, как левый двигатель отрывается от крыла во время разгона.

По словам Инмана, были изъяты голосовой регистратор и регистратор данных кабины пилотов, а двигатель был обнаружен на аэродроме. В общем обломки разлетелись на большое расстояние.

Власти Луисвилла сообщили, что аэропорт уже возобновил работу, однако взлетно-посадочная полоса будет оставаться закрытой еще около 10 дней.

Первые сведения об авиакатастрофе

Как ранее писало РБК-Украина, грузовой самолет UPS разбился около 17:15 по местному времени, вылетая из Международного аэропорта Мухаммеда Али в Луисвилле в Гонолулу.

Мэр Луисвилля Крейг Гринберг в комментарии местному телеканалу WLKY-TV отметил, что топливо, которым был заправлен самолет, несет "серьезную опасность".

Власти объявили режим "укрытия на месте" для всех районов к северу от аэропорта вплоть до реки Огайо. Так как Луисвилльский аэропорт расположен всего в 10 минутах езды от центра города, вблизи жилых кварталов, музеев и парка водных развлечений.

Самолет, потерпевший крушение, был изготовлен в 1991 году и принадлежал компании UPS, которая имеет в Луисвилле свой крупнейший логистический хаб. Здесь работают тысячи сотрудников, осуществляется более 300 ежедневных рейсов, а мощность сортировки составляет более 400 тысяч посылок в час.

Авиакатастрофа Соединенные Штаты Америки
