США нашли альтернативу покупке Гренландии: Reuters узнало детали
США хотят включить в Гренландию в сферу своего влияния при помощи специального соглашения. Такую сделку они уже заключали с несколькими государствами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Неназванные американские чиновники и еще один источник рассказали изданию, что администрация президента США Дональда Трампа предложит лидерам Гренландии заключить с Соединенными Штатами так называемый Договор о свободной ассоциации, или COFA.
Такую сделку США уже подписывали с Микронезией, Маршалловыми островами и Палау. Ее детали варьируются в зависимости от подписанта.
Обычно правительство США в рамках такого соглашения предоставляет множество услуг, от доставки почты до управления чрезвычайными ситуациями и военной защиты. В обмен на это американские военные получают право на свободное размещение и передвижение по территории этих стран, а торговля с США в основном не облагается пошлинами.
Reuters подчеркивает, что соглашение COFA не позволит Трампу реализовать свое намерение купить остров с населением 57 000 человек. Собеседники издания также уточняют, что это не единственный план по Гренландии, находящийся на рассмотрении, и он столкнется со многими практическими препятствиями.
Источники журналистов утверждают, что в переговорах участвуют некоторые чиновники Совета национальной безопасности и Национального совета по энергетическому доминированию.
При этом сделки COFA ранее заключались с независимыми государствами и для реализации такого плана Гренландии придется отделиться от Дании.
Заявления Трампа о Гренландии
Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз повторял, что он хочет, чтобы Гренландия вошла в состав США. Это якобы жизненно необходимо.
При этом несколько дней назад американский лидер допустил, что США могут захватить Гренландию силой.
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