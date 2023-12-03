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США не знали о подготовке нападения ХАМАС на Израиль, - Кирби

Фото: координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Нет никаких признаков того, что американская разведка знала о плане нападения ХАМАСа на Израиль

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным Кирби, разведывательное сообщество США сообщило, что не знало о плане нападения ХАМАС на Израиль.

Недавно газета New York Times сообщила, что израильские чиновники получили планы ХАМАСа по нападению 7 октября более чем за год до того, как это произошло, ссылаясь на документы, электронные письма и интервью.

Газета сообщила, что документ был распространен среди израильских военных и разведчиков, но эксперты отвергли этот план как такой, что был бы слишком сложным для выполнения Хамасом.

"Разведывательное сообщество указало, что они не имели доступа к этому документу. Пока нет никаких признаков того, что они имели доступ к этому документу заранее", - сказал Кирби.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября ХАМАС вторгся в Израиль и начал убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Израиль объявил операцию "Железные мечи" и стал обстреливать места террористов в секторе Газа. Также Израиль прекратил подачу электроэнергии и воды в регион.

На прошлой неделе Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о временном прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Первую группу заложников ХАМАС отпустил 24 ноября.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

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