США не знали о подготовке нападения ХАМАС на Израиль, - Кирби

По данным Кирби, разведывательное сообщество США сообщило, что не знало о плане нападения ХАМАС на Израиль.

Недавно газета New York Times сообщила, что израильские чиновники получили планы ХАМАСа по нападению 7 октября более чем за год до того, как это произошло, ссылаясь на документы, электронные письма и интервью.

Газета сообщила, что документ был распространен среди израильских военных и разведчиков, но эксперты отвергли этот план как такой, что был бы слишком сложным для выполнения Хамасом.

"Разведывательное сообщество указало, что они не имели доступа к этому документу. Пока нет никаких признаков того, что они имели доступ к этому документу заранее", - сказал Кирби.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября ХАМАС вторгся в Израиль и начал убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Израиль объявил операцию "Железные мечи" и стал обстреливать места террористов в секторе Газа. Также Израиль прекратил подачу электроэнергии и воды в регион.

На прошлой неделе Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о временном прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Первую группу заложников ХАМАС отпустил 24 ноября.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.