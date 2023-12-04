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США не смогут передавать оружие Украине без нового финансирования, - Белый дом

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки не будут в состоянии предоставлять Украине новое оружие в случае, если Конгресс не выделит финансирование для таких поставок. Но есть и хорошая новость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Он напомнил, что когда США передают Украине оружие из запасов в рамках "пакета сокращения", власти берут деньги, которые выделяет Конгресс, и покупают новое оружие взамен переданного. 

"Когда у нас заканчиваются деньги на покупку оружия взамен переданного, мы не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине… Нам нужно, чтобы Конгресс поддержал финансирование в двухпартийном порядке. Потому что нет никакого способа обойти простую арифметику, что, когда нет финансирования для предоставления оружия Украине, мы просто не в состоянии продолжать предоставлять оружие Украине", - добавил советник президента США. 

По словам Салливана, Конгресс должен "сделать шаг вперед", потому что у США "нет волшебного денежного горшка, который прятали где-то в углу". 

"Хорошая новость заключается в том, что очень сильное большинство как демократов, так и республиканцев поддерживают предоставление этой помощи, так что нет никаких причин, почему она не должна быть поставлена на голосование в Палате представителей и Сенате. И если ее поставят на голосование, мы увидим подавляющую двухпартийную поддержку предоставления этого финансирования", - добавил он. 

Новое финансирование помощи Украине

Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса около 105 миллиардов долларов. Пакет предусматривает финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов, финансирование помощи Израилю и не только. 

Вскоре после этого спикер Палаты представителей США Майк Джонсон захотел не объединять Украину и Израиль в один пакет. Он внес законопроект по отдельной помощи Израилю на рассмотрение Палаты представителей, его поддержали. 

При этом в Сенате отказались даже рассматривать такую инициативу. Там поддерживают предложение Байдена. 

По информации СМИ, инициативу президента вынесут на голосование в верхней палате Конгресса уже сегодня, 4 декабря

В то же время те деньги, которые США предусмотрели на помощь Украине ранее, уже заканчиваются. 

 

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