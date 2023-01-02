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Байден о войне в Украине и других вызовах: мы собираем максимально широкую коалицию

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США собирают широкую коалицию союзников для того, чтобы реагировать на глобальные вызовы, один из которых - война России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

“В момент серьезных глобальных вызовов - от мировой инфляции, климатического кризиса до жестокой войны России против Украины - мы собираем максимально широкую коалицию партнеров для достижения результатов”, - отметил президент США.

Байден также подчеркнул, что его страна продолжает соблюдать свои обязательства и работать вместе с союзниками и партнерами.

Напомним, ранее президент США заявлял, что страны Запада сплочены как никогда в вопросе предоставления помощи Украине.

Также мы писали, что Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023, который включает многомиллиардную помощь Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна России против Украины