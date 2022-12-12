ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден о западной поддержке Украины: мы более едины, чем когда-либо

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 22:50
Байден о западной поддержке Украины: мы более едины, чем когда-либо Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент США Джо Байден назвал поддержку Украины со стороны западных стран показателем сильной сплоченности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Я присоединился к лидерам G7 и президенту Зеленскому, чтобы обсудить прогресс, которого мы достигли во время председательства Германии в решении неотложных вызовов нашего времени", - заявил Байден.

По его словам, темами обсуждения стала жестокая война России против Украины, климат, продовольственная и энергетическая безопасность, инфраструктура и т.д.

"Мы сплочены как никогда", - добавил президент США.

Напомним, что страны G7 должны сделать три ожидаемых шага, которые ускорят наступление мира в Украине. Речь идет о предоставлении ВСУ танкам и защите украинской энергетики от обстрелов РФ.

Ранее сообщалось, что 3 декабря страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому союзу и установили предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Также мы писали, что еще вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский скоординировал позиции с американским коллегой Джо Байденом накануне саммита G7 .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война в Украине
NEWS
Зеленский о надежде оккупанта на блэкаут: и без света знаем, куда стрелять
Зеленский о надежде оккупанта на блэкаут: и без света знаем, куда стрелять
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство