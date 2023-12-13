В США увеличились шансы на выделение помощи Украине, - Bloomberg

"Республиканцы встретились за закрытыми дверями, чтобы оценить устное предложение, которое появилось после почти двухчасовой встречи министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса с сенаторами во вторник вечером", - говорится в сообщении.

Сенатор-республиканец Том Тиллис рассказал, что это предложение предоставит президенту расширенные полномочия по депортации мигрантов, как только определенное количество мигрантов без документов пересечет границу.

Но консервативные республиканцы заявили, что этого предложения недостаточно.

Республиканец из Огайо Джеймс Дэвид Вэнс сказал, что когда в дело вмешался Белый дом, вопрос немного прояснился. Однако, по его словам, окончательное соглашение не будет готово "в ближайшее время".

Детали политики по отношению к мигрантам

Администрации Байдена и экс-президента Дональда Трампа использовали аналогичную политику высылки мигрантов, известную как Раздел 42, из соображений общественного здравоохранения во время пандемии Covid-19.

Но защитники прав иммигрантов утверждают, что такая политика лишит уязвимых мигрантов права искать убежище в США.

Ведущий переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Ланкфорд заявил, что на бумаге из Белого дома пока ничего нет.

Республиканец Том Тиллис и ведущий переговорщик от Демократической партии Крис Мерфи заявили, что Конгрессу следует продолжать сессию до тех пор, пока они не достигнут соглашения.

Помощь от США

Напомним, в США заканчиваются деньги, которые предназначены для финансирования военной помощи Украине. В связи с этим президент Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов, в которые входят более 60 млрд долларов для Украины.

Сейчас в Конгрессе есть разногласия по этому пакету, поскольку республиканцы требуют добавить туда предложения по усилению безопасности границ.

Вчера советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отказ США от продолжения финансовой поддержки Украины ослабит ее способность защитить себя от агрессии РФ.

Американский президент Джо Байден призвал конгресс не делать российскому диктатору Владимиру Путину "подарка" и принять помощь Украине до того, как Конгресс уйдет на каникулы.