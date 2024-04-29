США сбили пять беспилотников над Красным морем

Об этом заявило Центральное командование ВС США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение CENTCOM в Twitter.

"Между 1:48 и 2:27 утра по времени Саны 28 апреля Центральное командование США успешно вступило в бой с пятью беспилотными летательными аппаратами над Красным морем", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что дроны представляли непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе.

"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", - говорится в сообщении.