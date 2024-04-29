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США збили п'ятьох безпілотників над Червоним морем

Понеділок 29 квітня 2024 08:31
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США збили п'ятьох безпілотників над Червоним морем Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Американські військові знищили п'ять ворожих безпілотників над Червоним морем.

Про це заявило Центральне командування ЗС США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення CENTCOM у Twitter.

"Між 1:48 і 2:27 ранку за часом Сани 28 квітня Центральне командування США успішно вступило в бій із п'ятьма безпілотними літальними апаратами над Червоним морем", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що дрони становили безпосередню загрозу для американських, коаліційних і торгових суден у регіоні.

"Ці дії робляться для захисту свободи судноплавства і підвищення безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", - йдеться в повідомленні.

Атаки хуситів у Червоному морі

З листопада 2023 року шиїтські повстанці-хусити, підтримувані Іраном, які контролюють частину Ємену, здійснюють регулярні напади на комерційні судна в Червоному морі, Аденській і Баб-ель-Мандебській протоках за допомогою безпілотників і ракет. Ці атаки є актом протесту проти дій Ізраїлю в Секторі Газа проти угруповання ХАМАС.

Унаслідок атак багато західних перевізників були змушені переспрямувати свої судна на довші й дорожчі маршрути навколо Південної Африки, побоюючись ескалації конфлікту з Гази на весь Близький Схід.

Напередодні хусити заявили, що збили американський безпілотник MQ-9 над Єменом. У відповідь американські військові знищили надводний дрон і безпілотник у районах, підконтрольних хуситам.

Ситуація залишається напруженою, і залишається невідомим, як довго триватимуть атаки хуситів і відповідні дії США.

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