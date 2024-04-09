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США заявляют об уничтожении системы ПВО и беспилотника хуситов в районе Красного моря

Вторник 09 апреля 2024 08:20
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США заявляют об уничтожении системы ПВО и беспилотника хуситов в районе Красного моря Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Военные США заявили, что уничтожили систему противовоздушной обороны и беспилотный летательный аппарат связанных с Ираном йеменских хуситов в районе Красного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Центральное командование США сообщило, что его силы уничтожили систему противовоздушной обороны с двумя ракетами, готовыми к запуску, наземную станцию управления в контролируемых хуситами районах Йемена и один беспилотный летательный комплекс, запущенный хуситами над Красным морем.

О пострадавших или повреждениях коммерческих кораблей не сообщается.

Атаки йеменских хуситов

Хуситы - созданная в 1990-х годах шиитская группировка для борьбы с коррумпированным правительством Йемена. Они получили свое название от основателя Хусейна аль-Хуси, которого йеменская армия ликвидировала в сентябре 2004 года. Повстанцы называют себя частью "оси сопротивления" Израилю, США и странам Запада, возглавляемой Ираном.

На сегодняшний день хуситы контролируют большую часть севера и запада Йемена. В ноябре 2023 года террористы начали атаковать беспилотниками и ракетами гражданские коммерческие суда в Аденском проливе и Красном море. Таким образом, повстанцы пытаются шантажировать страны Запада, выражая солидарность с палестинской группировкой ХАМАС, воюющей с Израилем в Секторе Газа.

В ответ на атаки с 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке военной коалиции ЕС регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Однако, несмотря на нанесенный ущерб, террористы продолжают атаковать торговые суда.

На днях американские военные заявили об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые хуситы запустили в направлении торговых судов в Красном море.

23 марта истребители с авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" нанесли удар по трем подземным хранилищам в районах Йемена, находящихся под контролем хуситов.

По данным СМИ, Китай финансирует атаки хуситов на суда в Красном море.

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