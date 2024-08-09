RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США заявили об уничтожении ракет, дрона и станции управления хуситов

Фото: силы США уничтожили ракеты и дрон хуситов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Американские военные ликвидировали в подконтрольных хуситам районах Йемена две ракеты и станцию управления. Также силы США уничтожили в Красном море один надводный дрон боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как указывается в заявлении американского военного ведомства, данные операции были совершены в течение 8 августа.

Отмечается, что USCENTCOM "успешно уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты поддерживаемых Ираном хуситов" и одну наземную станцию управления, расположенную в Йемене.

Кроме того, добавили в военном ведомстве США, было уничтожено одно надводное судно хуситов без экипажа в Красном море.

"Это оружие представляло явную и непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также для торговых судов в регионе", - пояснили в Центркоме предпринятые действия.

Также американская сторона отмечает, что это "безрассудное и опасное поведение поддерживаемых Ираном хуситов продолжает угрожать региональной стабильности и безопасности".

Операция США и союзников в Красном море из-за атак хуситов на корабли

Напомним, американская сторона информирует о ликвидации дронов, ракет и другого вооружения йеменских хуситов достаточно регулярно.

Такие действия западная коалиция (США, Британия и союзники) предпринимает из-за ударов боевиков по коммерческим кораблям в Красном море и Аденском заливе.

Как сообщалось ранее, хуситы объясняют свои активные атаки по торговым судам и танкерам желанием поддержать палестинскую группировку ХАМАС, против которой Израиль проводит военную операцию в Секторе Газа из-за масштабного нападения террористов осенью 2023-го.

Ранее сообщалось, что 13 июля военные США уничтожили в Йемене несколько дронов хуситов. А 24 июля стало известно, что американские военные уничтожили 3 ракетные установки в подконтрольном хуситам районе Йемена.

А 1 августа американская сторона заявила об уничтожении нескольких надводных дронов хуситов в Красном море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЙемен