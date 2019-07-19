Іран заявив, що у нього немає інформації про збитий США безпілотник

Фото: Мохаммад Заріф (flickr.com/fovjir)

У Пентагоні підтверджують знищення іранського безпілотника в Ормузькій протоці

У Ірану немає інформації про збитий кораблем Сполучених Штатів Америки безпілотник в Ормузькій протоці. Про це заявив журналістам в ООН голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У нас немає інформації про те, що ми сьогодні втратили безпілотник", - сказав Заріф.

Водночас у Пентагоні заявили, що американський десантний корабель USS Boxer застосував "захисні дії" проти безпілотника в четвер вранці, коли прямував в Ормузьку протоку.

"Ми дійсно вважаємо, що це був іранський безпілотник", - повідомила речник Пентагону Ребекка Ребарич.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що десантний корабель Сполучених Штатів USS Boxer у четвер, 18 липня, знищив в Ормузькій протоці іранський безпілотний літальний апарат, який надто наблизився до американського корабля і не реагував на попередження.

Зі слів Трампа, іранський безпілотник загрожував безпеці американського корабля і його екіпажу.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав у Перській затоці іноземний танкер з нібито контрабандним паливом на борту, але кому належить танкер і під прапором якої країни він прямував, поки невідомо.