США заявили про свою причетність до ракетних ударів в Багдаді

Сполучені Штати заявили про свою причетність до ракетних ударів по околицях аеропорту в Багдаді і загибелі командира іранського спецназу "Кудс" генерала Касима Сулеймані. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Пентагону.

В оборонному відомстві заявили, що атака була проведена за вказівкою президента США Дональда Трампа з метою захисту американців, які перебувають за кордоном.

"За вказівкою президента, американські військові зробили рішучі оборонні дії ... убивши Касима Сулеймані, главу сил" Кудс "в складі Корпусу вартових Ісламської революції, яка визнана в США терористичною організацією", - йдеться в заяві.

У Пентагоні повідомили, що Сулеймані "активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону". Крім того, генерал і підконтрольні йому сили "Кудс" несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Як зазначили в Пентагоні, Сулеймані стояв за нападами на військові бази коаліції, які відбулися протягом останніх місяців, включаючи атаку, яка сталася в Іраку 27 грудня, і в результаті якої загинули громадяни США і Іраку. Сулеймані також схвалив атаки на посольство США в Багдаді, які відбулися на цього тижні, йдеться в заяві Пентагону. Бомбардування аеропорту Багдада була покликана запобігти подальшим нападам з боку Ірану.

Нагадаємо, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" генерал Касим Сулеймані.

Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиками шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.